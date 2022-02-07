Кража денег из сумки работницы магазина попала на видео в Шымкенте

Момент кражи. Кадр из видео с камеры наблюдения: Polisia.kz

Работница магазина одежды в Шымкенте обратилась в полицию с заявлением о краже, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Потерпевшая сообщила, что неизвестная зашла в магазин под видом покупательницы и долго рассматривала товар. Сообщается, что, воспользовавшись моментом, когда работница магазина обслуживала другого посетителя, женщина похитила из ее сумки деньги на сумму 200 тыс. тенге.

По данному факту в ЕРДР было зарегистрировано дело по статье "Кража".

Стражи порядка задержали подозреваемую 21-летнюю жительницу города. Действия подозреваемой попали в объектив камеры наблюдения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954953-krazha-deneg-iz-sumki-rabotnitsy-magazina-popala-na-video-v-shymkente/