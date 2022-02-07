Доходность до 300%: что финпирамиды обещали казахстанцам, рассказали в МВД

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На онлайн-брифинге в МВД рассказали, какую прибыль крупные финпирамиды обещали казахстанцам - среди них доходность до 300% от вложенной суммы, выкуп у граждан имущества по завышенной цене и прибыль от вымышленных проектов, передает корреспондент NUR.KZ.

Questra World

По информации МВД, руководители ТОО «Questra World» обещали высокую доходность до 300% от вложенной суммы и предлагали вкладчикам приобрести вымышленные инвестиционные портфели стоимостью от 90 до 500 тысяч евро с использованием виртуальной валюты.

Имеются примеры, когда создатели пирамид занимались привлечением вкладчиков, обещая выплаты денежных средств с дивидендами в размере 100% (финпирамиды «Денежный дождь», «Бриллиант Лайф») и т.д.

Расследованные МВД уголовные дела в настоящее время находятся на рассмотрении в судах.

Gold Company LTD

В прошлом году органы внутренних дел завершили уголовное дело в отношении организаторов финпирамиды «Gold Company LTD», которые в составе преступной группы, состоящей из граждан Казахстана и России, завладели свыше 9 млрд тенге, обещая гражданам высокую прибыль от вымышленных инвестиционных проектов в интернете.

"Преступными действиями виновных причинен ущерб свыше 4 тысяч. граждан. В настоящее время дело рассматривается в суде", - отметили в министерстве.

Plus Capital

Как сообщили в МВД, в Мангистауской области вынесен приговор в отношении руководителей ТОО «Plus Capital», которые вовлекали вкладчиков под предлогом выкупа движимого и недвижимого имущества по завышенным ценам.

Преступными действиями подсудимых нанесен ущерб 642 гражданам на общую сумму более 3 млрд тенге. Во время следствия наложен арест на 450 транспортных средств, 3 частных дома и 1 земельный участок.

Приговором суда виновные осуждены к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Home Auto Invest

По данным МВД, полицией пресечена деятельность членов преступной группы, являющихся руководителями ТОО «Home Auto Invest», которые создали финансовую пирамиду под предлогом выкупа движимого и недвижимого имущества по завышенным ценам с условием возврата выплаты в рассрочку в течение 3-х месяцев. Однако возврат не осуществлялся.

Жертвами данного преступления оказались более 700 граждан, которым причинен материальный на общую сумму свыше 2 млрд тенге. В ходе следствия арестовано 11 квартир и 67 автомобилей. Дело рассматривается в суде.

Evolution corp

Завершено уголовного дела в отношении представителей ТОО «Evolution corp.», которые в составе преступной группы привлекали деньги граждан с обещанием получения 100% вознаграждения в течении 3 - 6 месяцев, а также бонусов в размере 10% при вступлении нового клиента.

Преступными действиями лиц, создавших финансовую пирамиду, нанесен имущественный ущерб более чем 2 тысячам потерпевших на сумму более 3 млрд тенге.

Принятыми мерами наложен арест на движимое и недвижимое имущество, среди которых 60 автотранспортных средств, 4 квартиры, 5 земельных участков, 31 частный дом. Дело рассматривается в суде.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954906-dohodnost-do-300-chto-finpiramidy-obeschali-kazahstantsam-rasskazali-v-mvd/