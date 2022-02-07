Житель ВКО поругался с соседями и протаранил на тракторе их внедорожник

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В феврале 2021 года внимание жителей села в Глубоковском районе привлекли громкие крики, доносящиеся с одной из улиц. Люди вышли из домов и были шокированы сценой, которую устроил один из мужчин своему соседу, передает YK-news.kz со ссылкой на материалы Глубоковского районного суда Восточно-Казахстанской области.

Очевидцы не знали, с чего начался скандал. Оба участника конфликта были трезвы, но громко поносили друг друга нецензурными словами.

В какой-то момент один из мужчин схватил лежащую у забора монтировку и набросился на соседский автомобиль, припаркованный у дома. В считанные секунды он разбил стекла Nissan Terrano, принадлежащего жене оппонента. После чего скрылся с места происшествия.

Через некоторое время сосед появился вновь и уже был за рулем трактора, к которому был прикреплен КУН с вилами. Не сбавляя скорости, водитель сокрушительным ударом в бок "добил" внедорожник и уехал прочь.

На место вызвали полицию. Мужчина предстал перед судом. Ущерб составил более 500 тысяч тенге. Подсудимый признал свою вину и выразил готовность расплатиться с соседями.

Ему дали 1,5 года ограничения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954884-zhitel-vko-porugalsya-s-sosedyami-i-protaranil-na-traktore-ih-vnedorozhnik/