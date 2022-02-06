Женщина умерла после избиения собственным сыном в Актобе

Иллюстративное фото: pixabay.com

84-летняя жительница Актобе умерла в больнице после того, как ее избил 51-летний сын. Мужчине вынесли приговор, сообщает издание "Диапазон".

Сообщается, что 84-летняя актюбинка жила вместе с сыном.

В тот роковой вечер мужчина стал кормить мать, но она начала выплевывать еду. Разозленный из-за этого горожанин ударил ее сначала по лицу, потом по голове и ребрам.

После побоев, по данным издания, у женщины произошло кровоизлияние в мозг, черепно-мозговая травма, тупая травма грудной клетки с переломом ребра. Сын вызвал скорую помощь и на вопрос фельдшера, откуда у больной гематомы, ответил, что ее месяц назад избил неизвестный.

Актюбинка скончалась в больнице.

Полиция начала расследование и выяснила, что умершую на самом деле избил ее собственный сын. Против него возбудили уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей".

Сам подсудимый рассказал, что отношения с матерью у него были сложные с детства, из-за конфликтов раньше часто убегал из дома.

"В тот вечер я разозлился на маму из-за того, что она выплевывала пищу, ходила под себя в туалет. Сколько раз ударил маму, я не помню, после этого вызвал скорую помощь. Я не хотел убивать, все случилось по неосторожности. Прошу назначить минимальное наказание", - рассказал свою версию случившегося обвиняемый.

Суд признал его виновным в преступлении и приговорил к 8 годам лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954800-zhenschina-umerla-posle-izbieniya-sobstvennym-synom-v-aktobe/