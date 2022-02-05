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В департаменте полиции Восточно-Казахстанской области прокомментировали появившуюся информацию о том, что школьницу пытались похитить в Семее, передает корреспондент NUR.KZ.

Как стало известно, в вечернее время в Семее девочку пытался схватить незнакомец, однако на это отреагировали очевидцы, поэтому мужчина сбежал.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области. В ведомстве сообщили, что данный факт зарегистрирован 2 февраля 2022 года в Центральном отделе полиции.

"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности мужчины, а также всех обстоятельств по делу", - пояснили в пресс-службе ДП региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954708-shkolnitsu-pytalis-pohitit-v-semee/