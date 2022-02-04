Наркотики на 30 млн тенге изъяли в ходе спецоперации в ВКО (видео)

Кадр из видео: ДП ВКО

Наркотики на 30 млн тенге изъяли у курьеров в ходе спецоперации в Семее. О ликвидации крупного канала поставки из ближнего зарубежья рассказали в департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Стражи порядка провели задержание подозреваемых, причастных к поставкам крупных партий синтетических наркотиков в Семей и Усть-Каменогорск.

Еще в январе текущего года внимание полицейских привлекли двое мужчин. Выяснилось, что они были основными региональными наркокурьерами интернет-магазина.

В результате спецоперации оба подозреваемых в возрасте 24 и 28 лет задержаны с поличным в Семее.

При обыске у них изъяты синтетические наркотики общим весом свыше 1,5 кг, что эквивалентно 5 тыс. разовых доз. По предварительной оценке, их стоимость на "черном рынке" составляет около 30 млн тенге.

Следствием установлено, что канал поставки был организован из России, откуда психотропные вещества направлялись в Казахстане через различные логистические компании.

В целях маскировки наркотики помещались в автозапчасти и передавались курьерам в виде посылок.

"Действия подозреваемых квалифицируются по статье 296 части 4 УК РК (Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере), санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы до 7 лет", - отметил заместитель начальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов.

Расследование продолжается, устанавливаются лица, причастные к незаконному обороту наркотиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954659-narkotiki-na-30-mln-tenge-izyali-v-hode-spetsoperatsii-v-vko-video/