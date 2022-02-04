Около сотни шуб пытались незаконно ввезти в Казахстан (фото, видео)

Изъятые товары. Фото: КГД МФ РК

Почти сто шуб пытались контрабандой ввезти из Кыргызстана в Казахстан, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Комитета госдоходов Минфина РК.

В ведомстве отметили, что с начала текущего года наблюдается увеличение грузопотока товаров народного потребления из Кыргызстана в Казахстан и Россию в три раза. Вместе с этим увеличилось и количество незаявленного товара, чаще всего - китайского производства.

Например, 3 февраля в ходе проведения тематической налоговой проверки в одном из грузовиков из Кыргызстана выявлено более 3,6 тыс. незаявленных дорогостоящих и налогоемких товаров.

Было выявлено 98 шуб китайского производства без документов и маркировки. Специалисты ведомства предположили, что шубы не заявлены в товаросопроводительных документах по причине введения обязательной маркировки на меховые изделия в странах ЕАЭС.

Кроме того, в ходе проведения проверок были выявлены и товары известных брендов, не указанные в товаросопроводительных документах.

Материалы по указанным фактам будут направлены в правоохранительные органы для принятия соответствующих мер, отметили в КГД.

"Следует отметить, что такие действия со стороны субъектов бизнеса наносят ущерб бюджетам стран-партнеров по ЕАЭС, в связи с чем контроль будет усилен", - подчеркнули в ведомстве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954635-okolo-sotni-shub-pytalis-nezakonno-vvezti-v-kazahstan-foto-video/