Внука заподозрили в краже 700 тыс. тенге с карты деда в Туркестанской области

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Пожилой житель Туркестанской области заявил о том, что неизвестный в течение года снимал деньги с его банковской карты. Полицейские установили подозреваемого, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

В дежурную часть Отырарского РОП обратился один из местных жителей. Он сообщил, что в течение года с его банковской карты незаконно снимали деньги.

После обращения пенсионера полицейские начали устанавливать личность подозреваемого. В результате, им оказался внук потерпевшего.

В ходе проверки выяснилось, что пенсионер не мог самостоятельно воспользоваться картой и попросил внука снять деньги. Для этого потерпевший доверил родственнику банковскую карту и код от нее.

По версии следствия, подозреваемый на протяжении года оставлял часть денег себе. В итоге сумма ущерба составила более 700 тыс. тенге.

Этот факт был зарегистрирован по статье 188 УК РК "Кража". На данный момент проводится досудебное расследование и выясняются другие подробности дела.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954630-vnuka-zapodozrili-v-krazhe-700-tys-tenge-s-karty-deda-v-turkestanskoy-oblasti/