У пенсионера в Алматы обнаружили самодельную наркотеплицу (видео)

Горшки из наркотеплицы. Кадр из видео: polisia.kz

В одном из домов города Алматы была обнаружена наркотеплица, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

В доме у 74-летнего жителя Медеуского района в Алматы была найдена самодельная наркотеплица. Внутри были обнаружены горшки с растением, похожим на коноплю.

"При проведении проверки был выявлен факт выращивания наркотического средства в теплице. Обнаружены горшки с растением, похожим на коноплю. Истинную принадлежность установит судебно-химическая экспертиза", – пояснил начальник УП Медеуского района Даурен Утебаев.

Пенсионер рассказал, что пристрастился к "травке" около пятнадцати лет назад и решил выращивать ее самостоятельно. На вопрос полицейских, знал ли он, что это противозаконно, мужчина ответил, что, конечно, знал.

Сейчас по факту незаконного культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества, начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954611-u-pensionera-v-almaty-obnaruzhili-narkoteplitsu-video/