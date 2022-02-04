Заметила пропажу через три месяца: у астанчанки похитили неисправный автомобиль

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В столице со двора жилого дома злоумышленник похитил неисправный автомобиль. Хозяйка заметила пропажу только спустя три месяца, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

В Нур-Султане в ноябре 2021 года злоумышленник похитил неисправный автомобиль марки "ВАЗ-2114", припаркованный во дворе жилого дома. Как сообщают полицейские, похититель решил продать машину и нашел покупателя на одном из сайтов объявлений.

Полицейские уточняют, что отбуксировать автомобиль злоумышленнику помог его знакомый.

"Чтобы отбуксировать машину с парковки, он усыпил бдительность знакомого, и, заверив, что является владельцем автомашины, попросил помочь ему, после чего привез автомобиль скупщику и продал за 100 тысяч тенге", – сообщают в пресс-службе ДП.

Владелица автомобиля заметила пропажу только через три месяца. По ее словам, все это время она была в отъезде.

По подозрению в совершении этого преступления задержан 19-летний молодой человек. На данный момент в отношении него ведется досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954597-zametila-propazhu-cherez-tri-mesyatsa-u-astanchanki-pohitili-neispravnyy-avtomobil/