Полиция распространила фото объявленного в розыск актюбинца

Медет Бегалиев. Фото: ДП Актюбинской области

Департамент полиции Актюбинской области распространил ориентировку на розыск Медета Бегалиева, подозреваемого в совершении преступления, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"За совершение преступления, предусмотренного частью 2 статьи 106 УК РК (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) разыскивается Медет Бегалиев 01.05.1995 года рождения, уроженец Актобе", - сообщили в департаменте полиции региона.

В ведомстве отметили, что в отношении мужчины 17 января 2022 года заведено розыскное дело и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Всех, кто владеет информацией о нем, просят звонить по телефонам: 8 (7132) 936-225 или +7 776 546 66 66.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954587-politsiya-rasprostranila-foto-obyavlennogo-v-rozysk-aktyubintsa/