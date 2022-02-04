Многодетная мать продала ребенка за миллион тенге в Шымкенте

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В Шымкенте многодетная мать продала своего полуторагодовалого сына за миллион тенге. Женщина предстала перед судом и получила 7 лет лишения свободы. Об этом сообщил председатель ювенального суда Даурен Сайханов, передает Otyrar.kz.

Многодетная мать решила продать своего сына и рассказала об этом своим знакомым.

Информация дошла до полицейских. Именно они под видом бездетной семейной пары вышли на женщину. Продавец пригласила потенциальных покупателей домой, чтобы те смогли как следует осмотреть ребенка.

"Просила полтора миллиона, но согласилась отдать за 1 миллион. Когда они сторговались, полицейские отдали ей деньги. Мать собрала ребенка и отдала им. В этот момент она и была задержана. Весь процесс сделки полицейские записали на скрытую камеру", - сообщил председатель ювенального суда Шымкента.

Выяснилось, что многодетная мать развелась с мужем и одна воспитывала четверых детей. Когда родила сына, то хотела оставить его в роддоме, но ее отговорили.

Спустя полтора года женщина пошла на страшный шаг из-за нехватки денег.

В итоге ее лишили свободы на 7 лет, а детей передали на воспитание биологическому отцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954573-mnogodetnaya-mat-prodala-rebenka-za-million-tenge-v-shymkente/