Ударили табуреткой по голове: застолье в Алматы закончилось дракой

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В Алматы двоих мужчин избили в пьяной драке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Департамента полиции города Алматы.

В одном из частных секторов Алматы компания из четырех человек, двое из которых оказались хозяевами дома, устроила посиделки с алкоголем. Через какое-то время соседи услышали крик о помощи и позвонили в полицию.

Двое мужчин были сильно избиты. Как сообщают полицейские, одного из них ударили по голове табуреткой. Приехавшие позже медики оказали помощь пострадавшим.

Стражи порядка задержали дебоширов. При этом, как отметили в полиции, задержанные свою вину признавать отказываются, хотя на их руках оставались следы крови.

По данному факту начато досудебное расследование, вина каждого участника потасовки будет определена в ходе следствия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954511-udarili-taburetkoy-po-golove-zastole-v-almaty-zakonchilos-drakoy/