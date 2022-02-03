Лидера и участников транснациональной ОПГ судят в СКО

Задержание. Кадр из оперативного видео: АФМ РК

В Северо-Казахстанской области начался суд по делу транснациональной организованной преступной группы, занимавшейся контрабандой автомобилей, передает Sputnik Казахстан.

Следствием установлено, что участники поставляли из России в Казахстан машины по подложным таможенным документам под видом запчастей.

В ходе обыска склада было изъято 60 автомобилей (54 легковых и шесть грузовых), документы, поддельные техпаспорта и номерные знаки РФ. Предварительная сумма ущерба, причиненного государству, составила 650 млн тенге.

В пресс-службе Северо-Казахстанского областного суда сообщили, что на скамье подсудимых оказались четыре человека.

Им предъявлено обвинение по четырем статьям УК РК: ст.264 (Создание и руководство ТОПГ, участие в ней), ст.234 (Экономическая контрабанда), ст.386 (Подделка идентификационного номера транспортного средства) и ст.218 (Легализация имущества, полученного преступным путем).

Как добавили в суде, один из фигурантов дела подозревается в том, что в начале 2019 года создал и руководил транснациональной ОПГ. В нее вошли двое казахстанцев и один россиянин.

"Согласно обвинительному акту, указанные лица в период с начала 2019 года по февраль 2021 года, организовав подделку государственных номеров РФ и свидетельств о регистрации транспортных средств, осуществили контрабандный ввоз на территорию Казахстана праворульных автотранспортных средств из Японии под видом запасных частей, которые в последующем реализовывали в Казахстане", - рассказали в пресс-службе.

В уголовном деле насчитывается 121 том.

Напомним, о задержании членов транснациональной ОПГ, занимавшейся контрабандой авто, стало известно в марте 2021 года. Подозреваемых арестовали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954501-lidera-i-uchastnikov-transnatsionalnoy-opg-sudyat-v-sko/