"Синтетику", шприцы и марихуану изъяли у 57-летнего жителя Актау

Обыск. Кадр из видео: polisia.kz

57-летнего жителя Актау задержали в момент сбыта наркотиков. Об этом сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

В МВД уверяют, что задержанный сбывал синтетическое вещество под названием "скорость". Вместе с этим при обыске у него обнаружили шприц с "экстракционным опием", пластинку лекарственного средства "Трамадол" и шприцы для инъекций.

Отмечается, что задержанный был неоднократно судим.

Кроме того, был проведен обыск в квартире задержанного. Там же находился его брат, который, как сообщили в МВД, оказывал всяческое сопротивление полицейским.

В квартире нашли целлофановый сверток с марихуаной весом более пяти граммов и 12 шприцов для инъекций.

Брат задержанного уверял, что запрещенных веществ в квартире нет, однако в ходе обыска его комнаты был обнаружен пакет с маком. Также у него нашли нож кустарного производства и специальные средства: электрошокер и металлические наручники.

"В настоящее время в отношении задержанного начато досудебное расследование. Мужчина водворен в ИВС. Проводится весь комплекс необходимых оперативно-следственных действий", - сообщил старший оперуполномоченный по особо важным делам УПН ДП Мангистауской области Камиль Будайчиев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954472-sintetiku-shpritsy-i-marihuanu-izyali-u-57-letnego-zhitelya-aktau/