Преступную группу, обманувшую государство на 3 млрд тенге, осудили в Алматы

Деньги. Кадр из видео: t.me/afm_rk

Завершено расследование дела в отношении преступной группы из 7 лиц, которые занимались выпиской фиктивных счетов-фактур и первичных бухгалтерских документов за материальное вознаграждение. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале АФМ РК.

По информации ведомства, преступная группа с 2018 по 2020 годы оказывала коммерческим организациям услуги по уклонению от уплаты налогов через 4 подконтрольные им коммерческие компании.

Общая сумма ущерба по делу составила более 3 млрд тенге.

Кроме того, в ходе проведения обысков по месту жительства фигурантов был установлен факт выращивания марихуаны. Всего было обнаружено 849 грамм наркотика.

Приговором суда обвиняемых признали виновными по статье 216, часть 3 УК РК. Их приговорили к различным срокам лишения свободы - от 3 до 4,8 лет.

Отмечается, что досудебное расследование по факту обнаружения наркотиков было передано в ДП города Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954457-prestupnuyu-gruppu-obmanuvshuyu-gosudarstvo-na-3-mlrd-tenge-osudili-v-almaty/