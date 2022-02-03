Мужчина одним ударом убил бывшего зятя в Алматинской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Житель Алматинской области одним ударом кулака убил бывшего зятя за оскорбление своей младшей сестры. Теперь 29-летнему мужчине грозит до 15 лет тюрьмы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Случай зарегистрирован в Илийском районе, где к местным полицейским поступило сообщение о смерти 31-летнего мужчины в селе Бактыбай.

При проверке выяснилось, что он скончался во время драки с одним из родственников его бывшей супруги.

"Установлено, что потерпевший пришел домой к своей бывшей жене. Находясь в алкогольном опьянении, он устроил скандал. На шум отреагировал 29-летний брат женщины. Он отозвал бывшего зятя за ворота дома и ударил его кулаком по лицу.

Последний упал, ударился затылком об асфальт и скончался на месте. Приехавшие по вызову медики лишь констатировали смерть мужчины", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Подозреваемый задержан и помещен под стражу. Уголовное дело возбуждено по ст.99 ч.1 УК РК (Убийство). Назначены экспертизы. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954450-muzhchina-odnim-udarom-ubil-byvshego-zyatya-v-almatinskoy-oblasti/