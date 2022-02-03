Австралийский миллиардер подал в суд на Facebook из-за рекламы

Эндрю Форрест. Фото: John Lamparski/Getty Images

На Facebook завели уголовное дело из-за жалобы австралийского миллиардера, передает Би-би-си.

Председатель горнодобывающей компании Fortescue Metals Эндрю Форрест заявил, что его изображение с 2019 года появляется на Facebook в объявлениях мошенников, предлагающих разбогатеть на криптовалюте.

Миллиардер не раз жаловался на этот факт и даже писал открытое письмо Марку Цукербергу, но изменений после этого не последовало.

По словам Форреста, Facebook таким образом нарушил законы о борьбе с отмыванием денег в Австралии.

Это в первый раз, когда компания сталкивается с уголовным делом в глобальном масштабе.

Представители Meta не прокомментировали новость.

"Я обеспокоен тем, что невинных австралийцев обманывают с помощью кликбейтной рекламы в социальных сетях", - сказал горнодобывающий магнат.

Первое слушание по этому делу пройдет 28 марта в магистратском суде Западной Австралии. В случае успеха Форреста, Facebook будет оштрафован или же соцсеть заставят изменить рекламу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954449-avstraliyskiy-milliarder-podal-v-sud-na-facebook-iz-za-reklamy/