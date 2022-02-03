Астанчанки отдали мошенницам миллионы тенге, надеясь на помощь в получении ипотеки

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Девять жительниц Нур-Султана обратились в полицию с заявлением о мошенничестве - женщины потеряли свои деньги, надеясь на помощь в получении ипотеки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Нур-Султана.

Как установила полиция, в прошлом году две женщины предлагали жителям столицы оформить ипотеку. Так, одна из жертв отдала мошенницам 1,5 млн тенге, другая - 4,4 млн.

Но помощи с желанной ипотекой они так и не дождались, как и не смогли добиться возврата своих денег. В итоге обманутые астанчанки обратились за помощью к правоохранителям.

Полицейским удалось задержать двух подозреваемых - ими оказались казахстанки 40 и 38 лет. Одна из них имеет судимость за аналогичные преступления.

Против задержанных возбудили уголовное дело по статье 190 УК РК "Мошенничество, совершенное в крупное размере". Полиция проверяет их причастность к другим преступлениям.

Граждан, пострадавших от действий лиц на фото, стражи порядка просят обратиться в Управление полиции района Есиль или позвонить по номерам телефонов 8 (7172) 71-65-57, 71-65-58, 71-65-50 либо 102.

Подозреваемая. Фото: ДП Нур-Султана

Подозреваемая. Фото: ДП Нур-Султана

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954399-astanchanki-otdali-moshennitsam-milliony-tenge-nadeyas-na-pomosch-v-poluchenii-ipoteki/