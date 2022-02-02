Госномера астанчан снимали с машин и требовали за них выкуп

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В Нур-Султане злоумышленник снимал государственные номерные знаки с автомобилей и требовал деньги за их возвращение. По этому делу задержан подозреваемый, сообщается на официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

В полицию Нур-Султана обратился местный житель, который заявил, что с его автомобиля марки Huyndai Elantra были украдены госномера. Он отметил, что машина находилась по улице Байсеитова.

Позже полицейские задержали 25-летнего подозреваемого. Задержанный оказался жителем столицы. Сообщается также, что молодой человек ранее уже был судим.

"Схема действий преступника проста. Он снимал государственные регистрационные номерные знаки с транспортных средств, а взамен оставлял на лобовом стекле записку со ссылкой на Telegram-канал, в которой сообщалось, как вернуть госномер.

Затем он ожидал сообщений от хозяев авто. После того, как владельцы выходили на связь, злоумышленник отправлял номера банковских карточек, либо абонентские номера для денежных переводов. За свою услугу он просил 10 тысяч тенге", — рассказали в МВД.

Сейчас полицейские сообщают как минимум о восьми пострадавших от действий вымогателя.

Заведено уголовное дело по статье "Вымогательство". Также сотрудники полиции проверяют возможную причастность задержанного к другим преступлениям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954294-gosnomera-astanchan-snimali-s-mashin-i-trebovali-za-nih-vykup/