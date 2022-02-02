Убийство произошло на отгонном участке в Алматинской области

Место преступления. Фото: polisia.kz

В Алматинской области задержан подозреваемый в убийстве, которое произошло на одном из отгонных участков, расположенных вблизи села Акжар в Каратальском районе, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

На территории отгонного участка нашли тело мужчины с колото-резаными ранениями в области живота.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

По словам начальника Каратальского РОП Рауана Абдраимова, следствие установило, что компания малознакомых мужчин употребляла спиртные напитки. Между ними возникла ссора, переросшая в драку.

Пастух избил оппонента и хотел заставить его сесть за руль автомобиля для поездки в магазин. Однако последний отказался.

Место преступления. Фото: polisia.kz

Тогда мужчина вновь стал наносить побои противнику, а тот в ответ схватил кухонный нож и несколько раз ударил им пастуха в область живота. От полученных ранений потерпевший скончался.

Стражи порядка задержали 35-летнего подозреваемого. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 99 части 1 УК РК (Убийство). В настоящее время мужчина водворен в ИВС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954286-ubiystvo-proizoshlo-na-otgonnom-uchastke-v-almatinskoy-oblasti/