Студентов обманули почти на 2 млн тенге в Петропавловске

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Петропавловские полицейские задержали подозреваемого в серии мошенничеств. Жертвами афериста становились студенты, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации стражей порядка, злоумышленник предлагал потерпевшим за денежное вознаграждение оформить товарный кредит на покупку мобильного телефона. Он обещал им погасить этот кредит благодаря “связям в банке”.

Сообщается, что потерпевшие отдавали приобретенные телефоны, получали вознаграждение (10 тыс. тенге), а вскоре выяснялось, что кредит до сих пор "висит" на них.

После ряда обращений в полицию стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель Петропавловска. В настоящее время он содержится под стражей. Факт был зарегистрирован по статье "Мошенничество".

Начальник УП Петропавловска Жандос Мухатов, что насчитывается порядка 10 эпизодов, общая сумма ущерба составляет почти 2 млн тенге.

"Ведется работа по уточнению круга потерпевших. К слову, практически все они — студенты, люди одной возрастной категории с подозреваемым. Они предоставляли свои личные данные для оформления кредита. Теперь молодым людям, поверившим в возможность списания долга “по знакомству”, придется выплачивать заем, - пояснил полицейский.

По его словам, не так давно стражи порядка уже сталкивались с подобной схемой обмана.

Граждан призвали быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954265-studentov-obmanuli-pochti-na-2-mln-tenge-v-petropavlovske/