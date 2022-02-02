Разобрал по кирпичикам: похищенные стройматериалы нашли в машине карагандинца

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Две кражи стройматериалов в течение одного дня были зарегистрированы в Караганде. Правонарушители задержаны, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

31 января в 16:05, проезжая мимо огороженной территории в частном секторе, патрульные полицейские заметили двоих подозрительных мужчин, грузивших что-то на санки. 30-летний и 42-летний жители Караганды были задержаны тут же, на месте.

По словам полицейских, они признались, что украли со стройки семь листов профнастила.

Как сообщает пресс-служба полиции, буквально через 25 минут в одном из гаражных массивов уже другой патрульный наряд задержал 52-летнего мужчину. В его автомобиле обнаружили кирпич и деревянные конструкции.

Мужчина сознался, что стройматериалы получил, разобрав чужой гараж.

Сообщается, что все задержанные были доставлены в Юго-Восточный отдел полиции для дальнейших разбирательств.

По каждому из фактов заведено уголовное дело по статье 188 УК РК "Кража".

На данный момент устанавливаются личности потерпевших.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954259-razobral-po-kirpichikam-pohischennye-stroymaterialy-nashli-v-mashine-karagandintsa/