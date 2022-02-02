"Предложил достать алкоголь по оптовой цене": иностранец обманул владелицу магазина в Нур-Султане

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Предпринимательница из Нур-Султана заявила о мошенничестве. По ее словам, гражданин из Таджикистана, работавший грузчиком в ее магазине, обманным путем выманил у нее более трех миллионов тенге, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

В полицию города Нур-Султан поступило заявление от женщины, которая занимается розничной продажей алкогольной продукции. Она сообщила о том, что у нее было похищено 3,1 миллиона тенге.

По словам потерпевшей, подозреваемым является иностранец, гражданин Республики Таджикистан, который работал грузчиком у нее в магазине с лета 2021 года.

Женщина рассказала, что, войдя в доверие, молодой человек предложил ей достать продукцию по хорошей оптовой цене. Якобы у него есть знакомый в одной из крупных сетей супермаркетов, который может помочь в этом.

"Выдав необходимую сумму наличными в руки работника, владелец ИП вместе с ним отправила автомашину "Газель" для доставки товара. Оставив водителя на парковке супермаркета, он зашел внутрь и скрылся в неизвестном направлении", – говорится в сообщении пресс-службы ДП.

Через некоторое время, в городе Сарыагаш был задержан 24-летний подозреваемый, который на данный момент находится во временном изоляторе.

Сотрудниками полиции проводится досудебное расследование по факту мошенничества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954241-predlozhil-dostat-alkogol-po-optovoy-tsene-inostranets-obmanul-vladelitsu-magazina-v-nur-sultane/