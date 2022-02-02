Спрятанное оружие и боеприпасы нашли в заброшенном здании в Таразе (видео)

Фото: ДП Жамбылской области

1 февраля полицейские при проведении оперативно-розыскных мероприятий в одном из заброшенных зданий в Таразе обнаружили спрятанное огнестрельное оружие и боеприпасы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Жамбылской области.

По словам начальника управления полиции Тараза Асылхана Заурбекова, в ходе специальных мероприятий изъяты один автомат Калашникова, один травматический пистолет Streamer, одна единица боеприпасов и одна светошумовая граната.

"На найденное оружие назначена судебно-баллистическая экспертиза", - добавил полковник полиции.

Стражи порядка напомнили, что лица, сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно сдавшие их в полицию, не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.

Ранее оружие и бронежилеты нашли в канаве в Таразе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954198-spryatannoe-oruzhie-i-boepripasy-nashli-v-zabroshennom-zdanii-v-taraze-video/