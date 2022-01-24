Оружие и бронежилеты нашли в канаве в Таразе

Фото: ДП Жамбылской области

В Таразе в одной из канав были обнаружены упакованные в мешки спецсредства и огнестрельное оружие. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В регионе продолжается республиканское оперативно-профилактическое мероприятие "Правопорядок".

23 января в ходе рейда полицейские обнаружили в канаве упакованные в мешки бронежилеты и огнестрельное оружие марки "Эскорт" с плоским отверстием.

Фото: ДП Жамбылской области

Назначена специальная судебно-баллистическая экспертиза. Проводится досудебное расследование.

Стражи порядка напомнили, что люди, добровольно сообщившие о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или сдавшие их в полицию, не будут привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.

Ранее в Жамбылской области нашли тайник с автоматами, гранатометом и винчестером.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1952684-oruzhie-i-bronezhilety-nashli-v-kanave-v-taraze/