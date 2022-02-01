Воры-карманники попали на запись камеры наблюдения в автобусе Нур-Султана

Момент кражи. Кадр из видео: instagram/police_nur_sultan

В столице задержали троих молодых людей, подозреваемых в карманных кражах. Запись одной из краж, попавшую на камеру видеонаблюдения в автобусе, опубликовали в официальном Instagram-аккаунте полиции Нур-Султана.

Столичные полицейские по "горячим следам" задержали троих подозреваемых в ряде карманных крах. Задержанными являются трое молодых людей в возрасте от 20 до 23 лет.

Как сообщают полицейские, все задержанные – жители Караганды. Также отмечается, что все они ранее уже были судимы. По версии полиции, в Нур-Султан молодые люди приехали для того, чтобы заработать легкие деньги.

За один день злоумышленниками были совершены 4 доказанные карманные кражи. Чаще всего добычей становились кошельки и мобильные телефоны горожан.

"Злоумышленники выбирали маршрутные автобусы с наибольшим количеством пассажиров, либо автобусные остановки со скоплением людей. Они протискивались вглубь толпы и совершали кражи из карманов курток и сумок горожан", – сказано в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что задержанные дали признательные показания. У них изъяты вещественные доказательства.

На данный момент ведется расследование по статье 188 УК РК "Кража". Также проверяется причастность подозреваемых к подобным преступлениям, совершенным в столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954061-vory-karmanniki-popali-na-zapis-kamery-nablyudeniya-v-avtobuse-nur-sultana/