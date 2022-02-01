Астанчанин заявил о пропаже денег и смартфона после встречи с подругой детства

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В столичную полицию обратился за помощью местный житель. Он заявил, что после встречи с подругой детства у него пропали деньги и смартфон, передает официальный медиа-портал МВД РК Polisia.kz.

Как рассказал потерпевший, он встретил свою давнюю знакомую и пригласил ее в гостиницу. Там они распивали спиртное, после чего мужчина заснул.

Далее, по версии следствия, 37-летняя подруга воспользовалась ситуацией и украла у астанчанина смартфон и деньги, после чего скрылась.

Полицейские задержали подозреваемую, вскоре после этого она призналась в совершении преступления.

В данный момент проводится проверка ее причастности к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954052-astanchanin-zayavil-o-propazhe-deneg-i-smartfona-posle-vstrechi-s-podrugoy-detstva/