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Подозреваемых в вымогательстве задержали в Кокшетау. Заявление в полицию поступило от 19-летнего жителя города, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Акмолинской области.

В ведомстве рассказали, что 28 января в управление полиции Кокшетау поступило заявление от 19-летнего парня. Он сообщил о вымогательстве.

Предварительно установлено, что за два дня до обращения малознакомые молодые люди потребовали у него деньги и iPhone 11. Сумма ущерба составила 350 тыс. тенге.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое подозреваемых.

Один из них - 23-летний житель Кокшетау, который ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Другой - 22-летний житель Астраханского района, также судимый за аналогичное преступление.

Подозреваемые рассказали, что телефон потерпевшего они заложили в ломбард.

По данному факту начато досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК РК "Вымогательство". Парней поместили под стражу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954023-podozrevaemyh-v-vymogatelstve-zaderzhali-v-kokshetau/