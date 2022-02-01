На востоке Казахстана задержали подозреваемых в незаконной вырубке деревьев (фото)

Место вырубки деревьев. Фото: polisia.kz

На территории одного из лесных массивов в ВКО злоумышленники нелегально рубили деревья. Сотрудники полиции задержали пятерых подозреваемых в совершении этого преступления, сообщается на официальном сайте МВД Polisia.kz.

Незаконный проруб деревьев был обнаружен сотрудниками лесной охраны во время патрулирования территорий. Об этом в начале января заявил директор ГУ "Семей Орманы". Сообщается, что он обратился в дежурную часть Бескарагайского районного отделения полиции.

По данным полиции, было срублено почти 150 деревьев: 112 сосен и 25 осин. Сумма ущерба составила около 350 тысяч тенге, общий объем вырубленных деревьев – 56,8 кубических метров.

Место вырубки деревьев. Фото: polisia.kz

Позже, после проведения оперативно-розыскных мероприятий, полицейским удалось задержать пятерых подозреваемых. Ими оказались жители области: 40-летний мужчина из города Семей и еще четверо жителей Бескарагайского района.

У подозреваемых были изъяты бревна срубленных деревьев, а также трактор и прицеп.

На сегодняшний день в отношении них избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

По этому делу начато досудебное расследование по части 3 статьи 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников". Теперь подозреваемым может грозить арест на срок до 50 суток.

Срубленные бревна. Фото: polisia.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954012-na-vostoke-kazahstana-zaderzhali-podozrevaemyh-v-nezakonnoy-vyrubke-derevev-foto/