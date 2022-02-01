Казахстанец убил двух человек и больше 20 лет скрывался за границей

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В Кокшетау вынесен приговор мужчине за убийство двух человек. Преступление было совершено еще в июне 1997 года. После чего злоумышленник сбежал и скрывался за границей, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акмолинского областного суда.

По материалам дела, житель Кокшетау в 27 лет после ссоры совершил жестокое убийство. Он нанес семь ударов ножом в область грудной клетки и головы одной жертве, другой - пять ударов в шею и грудь.

Пострадавшие скончались, а подозреваемый больше 23 лет скрылся. Нашли его в России в декабре 2020 года.

Он предстал перед судом по обвинению в убийстве двух человек, совершенном с особой жестокостью.

Прокурор просил для него 15 лет лишения свободы. При этом подсудимый свою вину не признал и настаивал на оправдании.

Однако Кокшетауский городской суд, выслушав все стороны, признал его виновным и назначил 15 лет колонии. Также осужденный обязан выплатить потерпевшим компенсацию морального вреда в сумме 15 млн тенге.

Как пояснили в пресс-службе Акмолинского областного суда, виновному с учетом требований законодательства назначено максимально возможное наказание.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1954001-kazahstanets-ubil-dvuh-chelovek-i-bolshe-20-let-skryvalsya-za-granitsey/