Астанчанам продавали взятые в аренду автомобили

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Столичные полицейские задержали молодого человека, которого подозревают в том, что он продавал астанчанам взятые в аренду автомобили, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

Задержанным оказался 21-летний узбекистанец, который ранее не был судим. Предполагается, что он продал 9 автомобилей, 6 уже изъяли и вернули владельцам.

По версии полицейских, молодой человек брал в аренду на длительный срок авто, после чего перепродавал их третьим лицам, деньги тратил на собственные нужды.

Стражи порядка сообщили, что 19 и 20 января текущего года таким образом были проданы автомобили Lada Priora и Daewoo Nexia.

В настоящий момент сотрудники полиции проводят розыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения похищенных машин. Дело расследуется по статье "Мошенничество".

Подозреваемого арестовали и водворили в ИВС. Установлена его причастность к 9 аналогичным фактам мошенничества на территории столицы, сообщили в полиции.

Напомним, что похожие преступления произошли в Нур-Султане и Каскелене осенью 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953997-astanchanam-prodavali-vzyatye-v-arendu-avtomobili/