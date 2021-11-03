Арендованную машину продали в Нур-Султане

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Столичные полицейские задержали мужчину, которого подозревают в продаже машины, взятой напрокат, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП Нур-Султана.

В полицию обратился 32-летний астанчанин, который сообщил, что стал жертвой обмана и лишился денег.

В ходе расследования выяснилось, что потерпевший намеривался купить машину и искал подходящий вариант в Интернете. Во время поисков он обратил внимание на объявление о продаже автомобиля маркиToyota Camry 70 за 12 млн тенге.

Продавец объяснил столь низкую цену тем, что ему срочно нужны деньги. В итоге стороны договорились на сумму в 11,7 млн тенге.

Взяв с покупателя 11 млн. тенге, подозреваемый отдал ему ключи, а переоформить машину обещал после того, как он полностью рассчитается.

Как оказалось, данная автомашина была взята напрокат. Предполагается, что злоумышленник взял авто в аренду и подал объявление о ее продаже.

Вскоре был задержан подозреваемый, им оказался 36-летний мужчина. Задержание провели в Алматы. Отмечается, что ранее подозреваемый уже был судим.

Задержанного поместили в ИВС. Ведется следствие.

В настоящее время полицейскими устанавливается количество пострадавших от его действий.

Напомним, что недавно в Алматинской области произошел похожий случай. Арендованный автомобиль продали в Каскелене.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1940376-arendovannuyu-mashinu-prodali-v-nur-sultane/