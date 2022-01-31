Нарколабораторию ликвидировали полицейские в ВКО

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Нарколабораторию, где воспроизводилось культивирование марихуаны, ликвидировали стражи порядка в ВКО, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

Отмечается, что сотрудники криминальной полиции ДП ВКО получили информацию о причастности одного из жителей Усть-Каменогорска к незаконному обороту наркотических веществ.

По месту жительства подозреваемого провели санкционированный обыск. Оперативники обнаружили там тщательно подготовленную и скрытую от глаз окружающих нарколабораторию, в которой выращивали марихуану.

Наркосодержащие растения, которые растили в горшках, размещались в двух подсобных помещениях, где соблюдалась определенная температура и влажность.

Всего было изъято 154 куста марихуаны, общий вес наркотического вещества составил свыше 19 кг.

Замначальника ДП ВКО Талгат Шаяхметов сообщил подробности.

"Действия арестованного с санкции суда 40-летнего подозреваемого мужчины квалифицируются по статье 300 части 2 УК РК “Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества”, санкция которой предусматривает лишение свободы от трех до восьми лет", - сообщил он.

Полицейские показали на видео, как выглядит обнаруженная лаборатория.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953870-narkolaboratoriyu-likvidirovali-politseyskie-v-vko/