Мужчину осудили за непреднамеренное убийство бизнесмена в Карагандинской области

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В СМУС Карагандинской области рассмотрели уголовное дело по фактам причинения смерти по неосторожности предпринимателю и хранения огнестрельного оружия. Подсудимого приговорили к 2,5 годам колонии и сразу отпустили на свободу, так как за время следствия и судебных тяжб он уже отбыл свое наказание, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда.

Преступление было совершено в июне 2019 года в населенном пункте, расположенном на расстоянии более 10 километров от рудника Жамбыл Шетского района.

По данным суда, подсудимый, являясь сотрудником одного из ТОО, прибыл туда для геологоразведочных работ. Однако на место, где он хотел провести разведку, уже претендовал другой предприниматель.

Между ними завязался конфликт, в ходе которого бизнесмен достал пистолет Макарова и стал угрожать им подсудимому.

В какой-то момент обвиняемый решил выхватить из рук противника оружие и произвел выстрел по неосторожности. Пуля попала в правую ногу предпринимателя.

После этого подсудимый прихватил с собой сумку с пистолетом и скрылся с места преступления. Пострадавший позже скончался в больнице от полученного ранения.

Долго скрываться от полиции мужчине не удалось. Его задержали на следующий день.

Изначально ему было предъявлено обвинение по статьям 102 "Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой самообороны" и части 3 статьи 287 "Незаконное хранение, перевозка и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов" УК РК.

Дело с такой квалификацией было рассмотрено в Шетском районном суде. Мужчине было назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы.

Позже приговор районного суда был отменен. Дело было возвращено на доследование.

В конце прошлого года оно поступило в СМУС Карагандинской области. На этот раз подсудимому вменялось убийство и незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов. Прокурор просил назначить ему наказание в виде 11 лет лишения свободы. Потерпевшая сторона также настаивала на суровом наказании.

Однако суд переквалифицировал дело на ст.104 "Причинение смерти по неосторожности" УК РК.

"Приговором суда подсудимый признан виновным в причинении смерти по неосторожности и незаконном хранении, перевозке и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов. Ему назначено 2 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

На основании статьи 62 УК РК время содержания осужденного под стражей зачтено в срок наказания. В связи с полным отбытием срока он освобожден из зала суда", - сообщили в пресс-службе СМУС региона.

В пользу потерпевших суд взыскал с осужденного материальный ущерб 1,9 миллионов тенге и компенсацию за моральный вред в размере 4 миллионов тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953822-muzhchinu-osudili-za-neprednamerennoe-ubiystvo-biznesmena-v-karagandinskoy-oblasti/