Угнанный два месяца назад автомобиль вернули хозяину в Темиртау

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Темиртау сотрудники полиции вернули автомобиль местного жителя, который был угнан два месяца назад, сообщается а официальном сайте МВД РК Polisia.kz.

21 ноября в Старогородский отдел полиции города Темиртау поступило заявление об угоне. По словам 43-летнего владельца автомобиля, машина находилась в сервисном центре. Когда хозяин пришел забрать автомобиль, выяснилось, что его украли.

Сообщается, что сумма ущерба составила два миллиона тенге.

На момент обращения было заведено уголовное дело по статье 200 УК РК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения».

27 января сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого. Им оказался 32-летний мужчина. В ходе дачи показаний он признал свою вину. Сейчас ведется расследование.

Угнанный автомобиль вернули законному владельцу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953810-ugnannyy-dva-mesyatsa-nazad-avtomobil-vernuli-hozyainu-v-temirtau/