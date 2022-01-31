Душил изолентой: напавшему на школьницу мужчине вынесли приговор в Усть-Каменогорске

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Неоднократно судимый житель Восточно-Казахстанской области напал на школьницу, позарившись на 2 тысячи тенге, и заработал очередной срок, передает YK-news.kz со ссылкой на материалы суда №2 Усть-Каменогорска.

Преступление было совершено в конце мая в Усть-Каменогорске.

По материалам суда, в тот день школьница Гаянэ Саркисян (здесь и далее имя и фамилия изменены - прим. ред.) возвращалась домой с прогулки по набережной. Поздним вечером они с подругой попрощались во дворе многоэтажки: подруга отправилась в одну сторону, Гаянэ - в другую.

Девушка слушала музыку в наушниках, поэтому приближающиеся шаги услышала только, когда мелодия в телефоне подошла к концу. Обернувшись, Гаянэ увидела в конце плохо освещенной аллеи мужскую фигуру, которая стремительно приближалась к ней.

Гаянэ попыталась бежать, но мужчина настиг ее. Мозг испуганной девушки фиксировал отдельные детали: одежду преследователя, состоящую из шорт и майки-безрукавки, бейсболку, надвинутую глубоко на лоб, руки, сжимающие растянутый кусок изоленты.

Мужчина накинул изоленту на шею девушки, по всей видимости, намереваясь ее придушить, но Гаянэ успела засунуть руку под удавку и с силой дернула. Хлипкая изолента порвалась, часть ее прилипла к волосам жертвы, часть - осталась в руках у преступника.

Тогда он ударил ее по лицу, повалил на газон и стал наносить удары по голове. Гаянэ кричала и отбивалась руками и ногами. В какой-то момент девочке удалось сильно лягнуть нападавшего. Но вырваться школьнице не удалось, преступник сгруппировался и оказался верхом на жертве. Гаянэ продолжала сопротивляться и звать на помощь. Во время борьбы с нападавшего слетела бейсболка и девушка увидела его лицо.

В итоге, крики Гаянэ услышала проходившая мимо пара. Они поспешили на помощь, а нападавший, испугавшись подмоги, убежал, вырвав из рук Гаянэ сумочку. Догнать преступника подоспевшие парень и девушка не смогли. Они отвели перепуганную и шокированную произошедшим школьницу к знакомой, вызвали полицию и скорую помощь.

Полицейские сразу пошли по следам нападавшего - его путь был обильно усеян уликами. Недалеко от места преступления были найдены утерянные шлепанцы, на расположенной недалеко от аллеи автопарковке был найден телефон Гаянэ и ее кофточка, а в окошке подвального помещения позже нашли ее удостоверение личности.

Стражам порядка удалось найти свидетелей, видевших, что мужчина добежал до набережной, где распотрошил украденную сумку. В кошельке оказалось всего 2 тысячи тенге, которые и стали его добычей. Все остальное он выбросил в Иртыш.

В итоге, подозреваемый был задержан в поселке Белоусовка, где имел постоянное местожительство. Сначала он пытался все отрицать, но свидетельские показания, следственный эксперимент и результаты дактилоскопии подтвердили его вину.

Решающим доказательством послужило то, что вызванная на очную ставку Гаянэ, к тому времени вылечившая сотрясение мозга и ссадины на лице, узнала своего мучителя.

Мужчину приговорили к пяти годам колонии. Кроме того, ему предстоит выплатить своей жертве более чем полумиллионную сумму компенсации морального и материального ущерба.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953737-dushil-izolentoy-napavshemu-na-shkolnitsu-muzhchine-vynesli-prigovor-v-ust-kamenogorske/