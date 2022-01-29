"Не издевался. Она жива и здорова": алматинец о видео с "избиением" своей собаки

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28 января было опубликовано видео, на котором видно, как собака убегает по двору частного дома от своего хозяина. Сотрудники полиции города Алматы провели беседу с мужчиной, после чего тот публично принес извинения за грубое обращение с животным, сообщает замначальника алматинского ДП Рустам Абдрахманов на своей официальной странице в Instagram.

После публикации видео с убегающей собакой сотрудники полиции выехали по месту жительства мужчины. Сообщается, что владельцем животного является молодой человек 1991 года рождения, проживающий в Бостандыкском районе города Алматы.

"С ним проведена профилактическая беседа о недопустимости грубого обращения с домашними животными. Соблюдение условий по обращению с домашними животными взято на контроль Департаментом полиции города Алматы", – пишет Рустам Абдрахманов.

На опубликованном видео хозяин собаки извинился за свое поведение.

"Вот моя собака: жива и здорова. Она меня укусила. Был такой инцидент. Извиняюсь, если что-то не так. Собака жива и здорова, все будет хорошо. Впредь такого совершать не буду. Я не издевался – это же моя собака", – говорит он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953643-ne-izdevalsya-ona-zhiva-i-zdorova-almatinets-o-video-s-izbieniem-svoey-sobaki/