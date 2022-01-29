Полицейские изъяли оружие у 16-летнего подростка в Восточном Казахстане

Изъятое оружие. Фото: instagram/eastkazpolice

16-летний студент колледжа нашел на чердаке своего дома гладкоствольное охотничье ружье и выложил фото в социальные сети. Полицейские изъяли оружие и выписали штраф матери подростка, сообщается на официальной странице ДП ВКО в Instagram.

В октябре 2021 года в Восточно-Казахстанской области 16-летний подросток нашел ружье и выложил фото с ним в Instagram. Сотрудники полиции в ходе ОПМ "Правопорядок" проводили мониторинг соцсетей и выявили факт незаконного хранения оружия несовершеннолетним.

Сообщается, что сотрудники полиции прибыли по месту жительства нарушителя и изъяли оружие.

"Согласно заключению эксперта, данное оружие пригодно для производства выстрелов охотничьими патронами 12-го калибра и является гладкоствольным огнестрельным оружием 12-го калибра. По учетам базы ИБД МВД РК данное ружье как зарегистрированное и криминальное оружие не значится", – говорится на странице ДП ВКО.

Также полицейские отметили, что 37-летняя мать подростка знала о наличии оружия в доме. Ей выписали штраф согласно ч. 1 ст. 482 КоАП РК "Незаконные приобретение, передача, реализация, хранение, ношение, перевозка физическими и юридическими лицами оружия". Его сумма составит 20 МРП (61 260 тенге).

Пресс-служба департамента полиции напомнила, что с начала оперативно-профилактического мероприятия выявлено 10 фактов незаконного ношения и хранения оружия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953625-politseyskie-izyali-oruzhie-u-16-letnego-podrostka-v-vostochnom-kazahstane/