Задержание подозреваемых в вымогательстве сняли на видео в Атырау

Задержание. Кадр из оперативного видео: ДП Атырауской области

Двоих подозреваемых в избиении мужчины и вымогательстве задержали в Атырау. Полицейские поделились оперативным видео, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

По информации ведомства, 17 января около 21.30 часов неизвестные остановили 28-летнего жителя Атырау на одной из улиц города и потребовали деньги.​

Затем злоумышленники избили потерпевшего и насильно отобрали у него 500 тысяч тенге.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двоих подозреваемых 1999 и 2000 годов рождения.

По данному факту проводится досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК РК "Вымогательство".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953510-zaderzhanie-podozrevaemyh-v-vymogatelstve-snyali-na-video-v-atyrau/