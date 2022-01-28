Инкассатор похитил крупную сумму из терминалов в Алматинской области

Подозреваемый. Фото: instagram.com/police_almobl

25 января от представителя компании, обслуживающей терминалы, поступило заявление о привлечении к уголовной ответственности сотрудника, который, являясь материально ответственным лицом, похитил денежные средства. Об этом сообщается на официальной странице департамента полиции Алматинской области в Instagram.

Факт зарегистрировали по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

Прибывшая на место следственно-оперативная группа установила, что 25-летний житель села Акжазык с 2019 года работает в ТОО региональным техническим специалистом.

В одну из его задач входило обслуживание и инкассация терминалов самообслуживания.

В период с сентября по октябрь 2021 года подозреваемый совершил кражу на сумму 1 774 485 тенге. Недостающие средства были выявлены в ходе проверки.

Сотрудник фирмы полностью признал свою вину. По его словам, у него были материальные трудности. Поэтому он взял деньги и потратил их на собственные нужды.

Проводится досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953469-inkassator-pohitil-krupnuyu-summu-iz-terminalov-v-almatinskoy-oblasti/