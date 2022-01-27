Подозреваемого в угоне авто в Нур-Султане нашли в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В столичную полицию с заявлением обратился местный житель: он указал, что неизвестный неправомерно завладел его автомашиной марки Nissan, припаркованной во дворе дома по улице Дукенулы, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ДП города Нур-Султан.

Указывается, что потерпевший оценил нанесенный ему материальный ущерб в 3 млн тенге.

Столичная полиция, собрав всю информацию, приступила к розыску подозреваемого. Спустя время его удалось установить и задержать на территории города Павлодар.

По данному факту проводится досудебное расследование по статье 200 УК РК ("Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения").

Отмечается, что подозреваемый уже признался в совершении преступления. Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города.

В Департаменте полиции автовладельцев попросили быть бдительными, обязательно проверять все двери и окна перед тем, как оставлять припаркованное авто.

Для безопасности транспорта рекомендуется установить систему сигнализации и ставить машины на охраняемые стоянки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953331-podozrevaemogo-v-ugone-avto-v-nur-sultane-nashli-v-pavlodare/