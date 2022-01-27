Участника транснациональной ОПГ задержали в Актобе (видео)

Кадр из видео: polisia.kz

Наркополицейскими ДП на транспорте выявлена еще одна связь транснациональной организованной преступной группы. Задержан 30-летний житель Актобе, производивший и реализующий психотропные вещества, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

Этому событию предшествовал ряд крупных задержаний, проведенных в 2021 году в Нур-Султане, Карагандинской, Акмолинской и Павлодарской областях.

Тогда было изъято свыше 25 кг готовых к реализации наркотиков и 3,5 тонны прекурсоров, из которых они изготавливались.

Ликвидировано пять крупных нарколабораторий, две из них находились в Карагандинской области и по одной - в Нур-Султане, Павлодаре и Акмолинской области.

В ходе спецоперации был задержан организатор и шесть участников транснациональной ОПГ, которые организовали изготовление и сбыт мефедрона как в Казахстане, так и за его пределами.

Четверо участников занимались изготовлением и продажей психотропных веществ в Нур-Султане, Алматы, Павлодаре, Караганде. Один из них осуществлял свою деятельность на территории России и Грузии.

В ходе расследования установлены международные преступные связи, возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РК (Создание и руководство транснациональной преступной группой).

Всего по этой ОПГ возбуждено восемь уголовных дел, связанных со сбытом наркотиков.

В ходе отработки ее связей был установлен житель Актобе, который наладил производство синтетических наркотиков в домашних условиях.

В момент задержания у него изъяли пять разовых доз "синтетики", а по месту жительства - еще восемь свертков с наркотиками.

Кроме того, в разных частях города нашли в общей сложности 55 закладок, приготовленных им для "клиентов" под заказ.

По результатам судебно-химической экспертизы общий вес изъятых наркотиков составил около одного килограмма. То есть была ликвидирована очередная подпольная лаборатория.

Напомним, ранее сообщалось, что лидера и членов ОПГ осудили в Павлодаре.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953210-uchastnika-transnatsionalnoy-opg-zaderzhali-v-aktobe-video/