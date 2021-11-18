Лидера и членов ОПГ осудили в Павлодаре

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Павлодаре вынесли приговор в отношении членов организованной преступной группы, которые в ряде городов Казахстана наладили сбыт сильнодействующих синтетических наркотиков. При этом использовали Telegram и несколько автоматизированных интернет-ботов. Подробности дела озвучили в Департаменте полиции на транспорте МВД РК, передает корреспондент NUR.KZ.

Дело рассматривал Специализированный межрайонный суд по уголовным делам по Павлодарской области. В отношении всех членов ОПГ вынесен обвинительный приговор.

Как рассказали в ДП на транспорте, незаконную деятельность организатор преступной группы начал в Петропавловске. Затем переехал в Павлодар, где решил поставить наркоторговлю на более масштабный уровень.

Создал интернет-магазин, стал собирать команду единомышленников, рассылая в Сети анонимные объявления о высокооплачиваемой работе.

Разработал маркетинг, искал возможности расширить свое участие в сбыте наркотиков в Экибастузе, Семее и Нур-Султане. Сформировал устойчивую преступную группу, занимавшуюся перевозкой и продажей "синтетики".

Каждому была отведена своя роль. Организатор взял на себя функции координации работы "персонала", выбора безопасных маршрутов для перевозки наркотиков и районов их закладки.

За время работы магазина практически все члены ОПГ сами пристрастились к наркотикам.

Деятельность группы пресекли в начале текущего года, когда на вокзале Семея был задержан перевозчик, у которого изъято 350 гр. "Альфа PVP". Он дал признательные показания и рассказал, что после закладки в Семее должен был ехать в Павлодар и Экибастуз.

В ходе разработки преступных связей задержанного оперативники вышли на остальных членов наркогруппы.

Всего изъято около 600 гр. синтетических наркотиков, расфасованных по разовым дозам, мобильные телефоны, ноутбуки, ликвидировано 47 закладок в Семее и Павлодаре.

Члены ОПГ приговорены к длительным срокам заключения. Лидер и организатор осужден на 18 лет лишения свободы по двум статьям УК РК: за создание организованной преступной группы (ст.262 ч.1 УК РК) и незаконный сбыт наркотиков, совершенный в группе (ст.297 ч.4 УК РК).

Два участника ОПГ приговорены к 16 годам лишения свободы. Один из преступников осужден к 9 годам колонии. Судом были учтены его раскаяние и оказание активного содействия при раскрытии и расследовании преступлений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1942802-lidera-i-chlenov-opg-osudili-v-pavlodare/