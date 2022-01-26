Полицейские в Кызылординской области задержали двоих мужчин с тушей сайгака

Тужа животного. Фото: polisia.kz

В ходе рейда вблизи села Тапа Кызылординской области были задержаны двое мужчин. В багажнике у них обнаружили тушу сайгака, сообщает официальный сайт МВД РК Polisia.kz.

23 января сотрудники отдела полиции Казалинского района и Кызылординского филиала РГКП "Охотзоопром" совершали рейд вблизи села Тапа. В ходе рейда, в 20 километрах от населенного пункта, проверяющие остановили двоих мужчин.

В багажнике их мотоцикла находилась туша зверя, похожего на сайгака – животного, которое считается исчезающим. Также полицейскими были найдены и изъяты одноствольное охотничье ружье и три патрона.

Мужчины были задержаны в качестве подозреваемых. На данный момент они находятся во временном изоляторе. Назначена экспертиза, проводится расследование по ст. 377 ч. 4 п. 2 "Незаконная охота в отношении редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953165-politseyskie-v-kyzylordinskoy-oblasti-zaderzhali-dvoih-muzhchin-s-tushey-saygaka/