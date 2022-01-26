Таксиста ограбили на полмиллиона тенге в Караганде

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Юго-Восточный отдел полиции УП Караганды обратился мужчина, занимавшийся частным извозом. Таксист сообщил о нападении и ограблении, передает официальный сайт МВД РК Polisia.kz.

31-летний потерпевший рассказал, что нападение произошло около 21:00 возле одного из торговых центров. Когда водитель довез клиента до назначенного места, тот неожиданно напал на таксиста.

Злоумышленник угрожал физической расправой и потребовал деньги и ценные вещи потерпевшего. Водителю пришлось отдать 100 тысяч тенге, золотое кольцо и, к тому же, перевести на счет грабителя 270 тысяч тенге. Общая сумма ущерба в итоге составила 570 тысяч тенге.

После обращения полицейские провели оперативно-розыскные мероприятия и задержали 33-летнего подозреваемого. Задержанный дал признательные показания.

На данный момент заведено уголовное дело и проводится расследование по статье 191 УК РК "Грабеж".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953107-taksista-ograbili-na-polmilliona-tenge-v-karagande/