Казахстанка одновременно встречалась с двумя парнями и поплатилась

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Житель Сарани на почве ревности разбил дорогой телефон своей девушки, которая после инцидента обратилась с полицию, передает официальный сайт МВД Polisia.kz.

24 января в отдел полиции города Сарани Карагандинской области обратилась 22-летняя жительница одного из поселков.

Выяснилось, что девушка одновременно встречалась с двумя молодыми людьми, которые не подозревали о существовании друг друга.

О наличии соперника один из них узнал, когда во время очередной встречи заметил у подруги дорогой сотовый телефон.

Девушка призналась, что его подарил другой ее парень. Тогда ревнивец выхватил у нее мобильник и разбил его об землю. Сумма ущерба составила 850 тысяч тенге.

По "горячим следам" полицейские задержали 24-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по ст.202 УК РК "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества". Ведется расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953102-kazahstanka-odnovremenno-vstrechalas-s-dvumya-parnyami-i-poplatilas/