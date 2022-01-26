Обещал помочь оформить права: подозреваемый в мошенничестве задержан в Алматы

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

В полицию города Алматы поступили сообщения о мошенничестве сразу от нескольких человек. Потерпевших обманули, обещая помощь в оформлении водительских прав, говорится на официальном сайде МВД РК Polisia.kz.

Полицейские установили личность подозреваемого и задержали его в Алматы. Им оказался 25-летний молодой человек, приехавший в город.

Сообщается, что он убеждал малознакомых людей в том, что поможет получить водительское удостоверение. За свои услуги он просил 150 тыс. тенге, однако своих обещаний не выполнял.

Также, полиция отмечает, что задержанный причастен как минимум к девяти аналогичным делам. Дальнейшие подробности пока выясняются, сейчас ведется досудебное расследование по статье 190 части 3 УК РК "Мошенничество".

В случае опознания подозреваемого по фото, полицейские просят связаться с ними по номерам: 8 707 447 07 50 и 8 776 888 38 83.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953084-obeschal-pomoch-oformit-prava-podozrevaemyy-v-moshennichestve-zaderzhan-v-almaty/