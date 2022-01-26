Деньги на похороны матери украли у женщины в Акмолинской области

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Деньги, предназначавшиеся для организации похорон матери, украли у жительницы села Зеренда. Женщина обратилась в правоохранительные органы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Акмолинской области.

24 января в полицию обратилась 60-летняя жительница Зеренды.

Она сообщила, что в ночь на 20 января из ее дома путем свободного доступа ранее знакомый 33-летний местный житель украл 200 тысяч тенге и золотое кольцо. Сумма ущерба составила 260 тысяч тенге.

По словам заявительницы, это были сбережения ее покойной матери. Пенсионерка откладывала деньги на организацию похорон, так как ее самочувствие ухудшалось.

18 января пожилую женщину госпитализировали в больницу, где она позже скончалась.

Наличность хранилась в кармане пальто, висящем в шкафу. Но после встречи дочери покойной со своим знакомым деньги пропали.

По данному факту ведется досудебное расследование по ст.188 ч.1 УК РК "Кража".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953039-dengi-na-pohorony-materi-ukrali-u-zhenschiny-v-akmolinskoy-oblasti/