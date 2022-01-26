Павлодарец ударил полицейского кулаком в лицо и избежал наказания

Иллюстративное фото: ДП СКО

Помощник участкового инспектора получил удар в лицо от 27-летнего павлодарца в одной из квартир многоэтажки по улице Естая. Также парень порвал рукав форменной куртки сотрудника. По факту открыли уголовное дело. Молодому человеку грозило до 3 лет колонии, однако его освободили от ответственности, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на приговор Павлодарского городского суда №2.

В приговоре указывается, что инцидент произошел в начале октября 2021 года. Помощник участкового УП Павлодара получил удар кулаком в лицо.

"Находясь в тамбуре квартиры дома по улице Естая в Павлодаре, мужчина нанес один удар кулаком левой руки в область лица полицейского, попав в левый глаз сотрудника, который от удара попятился назад и ударился левым плечом о дверной косяк. Последнему был причинен легкий вред здоровью", - говорится в судебном вердикте.

Также 27-летний парень порвал форменную куртку. После этого открыли уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Однако в суде было принято решение от наказания павлодарца освободить. В ходе заседания он попросил применить акт амнистии, стороны оказались не против.

"На основании пп.2 п.1 ст.2 Закона РК "Об амнистии в связи с 30-летием Независимости РК" уголовное дело в отношении обвиняемого в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 380 частью 1 УК, производством прекратить и освободить от уголовной ответственности", - говорится в приговоре.

Стоит отметить, что подсудимому грозил штраф почти до 9 миллионов тенге либо лишение свободы сроком до 3 лет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1953024-pavlodarets-udaril-politseyskogo-kulakom-v-litso-i-izbezhal-nakazaniya/